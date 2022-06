De ce nu ar participa Bianca Drăgușanu la Survivor România

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai controversate vedete din România. Aceasta a intrat în atenția publicului atât datorită personalității sale, cât și pentru aspectul său fizic. Recent, ea a oferit un interviu în cadrul căruia a spus cum își menține silueta de invidiat, dar și care este alimentul la care nu ar putea renunța niciodată. Blondina recunoaște că această plăcere vinovată reprezintă motivul pentru care nu ar participa la emisiuni precum Survivor România.

Deși în urmă cu cinci ani Bianca Drăgușanu nu era consumatoare de cafea, se pare că acum acest aliment i-a provocat o dependență. Vedeta susține că are probleme cu tensiunea, motiv pentru care bea o ceașcă de cafea. Ea a recunoscut că nu a acceptat provocarea „Survivor România” din cauza faptului că nu ar putea avea acces la această necesitate din viața sa.

„Alimentul la care nu aș putea renunța este cafeaua. Am descoperit-o de vreo cinci ani, până atunci nu eram băutoare de cafea. Dar îmi cere corpul, pentru că am tensiunea mică uneori și se reglează din cafea. Simt eu că e un aliment la care nu aș putea renunța. Tocmai acesta este motivul pentru care nu am acceptat să plec în emisiuni gen „Survivor' sau alte emisiuni de tip reality show în care nu puteam avea acces la cafea. Recunosc că poate a creat un fel de dependență, dar nu o consider așa, aș putea să renunț la ea dacă mi-aș pune asta în minte, dar o consider un aliment de bază”, a spus Bianca pentru spectacola.ro.

Bianca Drăgușanu recunoaște că a făcut mari sacrificii pentru a avea o talie de invidiat. Aceasta a povestit că dieta și stilul de viață pe care și-l formase i-au cauzat probleme de sănătate. Din acest motiv, ea nu recomandă nimănui să îi urmeze exemplul.

„În 6 luni am dat peste 30 de kilograme. Ce am făcut nu recomand la nimeni. Am ţinut o dietă pe care am inventat-o singură. Mergeam zilnic la stadion, urcam 300-400 de scări, dădeam ture de teren cu celofan şi trening pe mine, la 40 de grade, făceam abdomene… Atât de tare alergam câteodată încât efectiv îmi venea să urlu de durere. Mâncam foarte puţin. Nu săream niciodată peste micul dejun, nu o fac nici astăzi. Mi-am distrus şi stomacul în perioada aceea”, a mai spus ea pentru sursa menționată.

Dacă pe de o parte cafeaua este alimentul fără de care nu ar putea rezista, pe de cealaltă parte zahărul este ingredientul pe care îl evită cel mai mult.

„E bine să fii echilibrat, nu poți să faci din mâncare un stil de viață. Eu mănânc de toate, am chestii pe care le prefer și pe care nu. La modul general evit cel mai mare drog de pe planetă: zahărul. Zahăr și sare găsim în orice, încerc să le evit. Trebuie să avem un echilibru în tot”, a mai spus ea.

Sursă foto: Bianca Drăgușanu/Instagram