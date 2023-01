De ce nu se mai afișează Dorian Popa cu iubita lui? Claudia Iosif, primele declarații

În ciuda celor spuse de cârcotași, care au afirmat că este posibil ca Dorian Popa și iubita lui să se fi despărțit, Claudia Iosif a afirmat că ea și vedeta sunt în continuare împreună, dar că ei nu îi place să se afișeze în public.

„Afișarea excesivă a unei relații nu aduce nimic bun. E părerea mea, nu știu dacă este valabil pentru toată lumea. Pentru noi nu este ok. Nu ne ascundem, dar nici nu suntem non-stop împreună prin poze și filmări. Fiecare cu treaba lui. Acasă e acasă. Dacă îl urmărești pe Instagram pe Dorian, o să vezi că el are temă și este doar el în poze. Și în al doilea rând, eu nu sunt un așa mare fan să mă pozez. Nu e felul meu de femeie. Și fug, sincer. El a înțeles chestia asta și a respectat-o. Eu fac poze atunci când vreau să-mi prezint hainele sau fac dacă am chef în momentul acela. De obicei nu prea sunt cu pozele”, a spus Babs, potrivit celor de la Cancan.