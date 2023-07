De ce refuză Ramona Gabor să dea detalii despre iubit. Aceasta și-a întâlnit partenerul în Dubai

Ramona Gabor s-a stabilit în Emiratele Arabe în urmă cu peste un deceniu, iar acolo a început o noua viață. Și-a deschis o afacere profitabilă cu parfumuri, duce un stil de viață extravagant și a întâlnit și iubirea. Deși multă vreme a afirmat că este o femeie singură, sora Monicăi Gabor a dezvăluit recent că este implicata de mai mulți ani într-o relație, însă fără a divulga identitatea iubitului.

Ramona Gabor a dezvăluit că prefera să își tina viața amoroasă privată, deoarece experiență a învățat-o că este mai bine să păstreze astfel de detalii din viață sa doar pentru ea. În ciuda acestui lucru, vedeta a recunoscut că este foarte fericită cu partenerul pe care îl are.

„Am inima plină de iubire. Sunt cu cineva de foarte multă vreme, dar îmi place să păstrez această relație pentru mine și sufletul meu. Îmi place să fiu discretă, pentru că am trecut prin tot felul de lucruri când eram mai mică. Acum m-am mai maturizat și eu și știu că e bine să ții ce e aproape de sufletul tău să fie acolo, doar aproape de sufletul tău", a declarat aceasta în cadrul unei emisiuni.

Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai

Ramona Gabor duce o viață de lux în Dubai. La fel ca și sora ei, Monica, vedeta a știut cum să obțină succesul și s-a îndreptat spre lumea antreprenoriatului. Aceasta și-a deschis o linie de parfumuri care se bucură de un adevărat succes.

„Am lansat o linie de 5 parfumuri și un discovery collection - un kit cu cele cinci parfumuri în miniatură, pentru că doritorii să le poată testa pe toate, pentru a se decide pe care îl preferă. Două dintre ele sunt mai feminine, unul e foarte dulce și altul, mai pudrat. Iar celelalte trei sunt mai masculine, dintre care unul mai oriental. Prețul unui parfum este 150 de euro”, spunea Ramona Rabor în urmă cu ceva timp.

De asemenea, Ramona Gabor a investit și 7.500 de dolari în cursuri de gemologie pentru a deveni expertă în diamante.

„Am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice diamant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamantatului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante. În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi”, a declarat Ramona Gabor pentru click.ro acum ceva vreme.

