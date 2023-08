De unde vine numele Gheboasă și de ce spune cântărețul că „a răzbit din Șerpărie”

La început de drum, Gheboasă a fost foarte surprins că a ajuns viral pe rețelele sociale. Versurile sale și felul în care se exprimă a atras atenția publicului tânăr. În cea de-a 77-a ediție a emisiunii „Detectorul de Minciuni", moderată de Oana Radu, cântărețul a spus cum i-a venit ideea numelui de scenă.

„Gheboasă ar însemna cocoșat, dar eu nu sunt cocoșat. Gheboasă vine de la bunicul meu. De fapt, vine de la „ghebe” - ciuperci. Când eram mai mare mi-a zis cineva: „Băi Gheboasă!” și am zis stai măi că e șmecheroasă, șerpăroasă. Ziceam toate cuvintele cu „oasă” și mi s-a părut tare. Așa am zis să-mi pun pe internet Gheboasă, dintr-o caterincă. Nu mă așteptam să mă știe atâta lume și să rămân cu numele ăsta”, a povestit el.

Gheboasă a fost abandonat la naștere, a crescut o perioadă în plasament, pentru că tatăl său era la închisoare. Apoi, a venit să locuiască alături de bunica lui într-un cartier din Târgoviște, numit Șerpărie.

„Oamenii care m-au ținut în plasament sunt de nota 1000. Viața mea era diferită. Când am plecat în Șerpărie a fost o schimbare, m-am mutat la o viață haotică. Erau manele la maxim, înjurături. Eu nu eram obișnuit cu genul ăla de oameni, cu petreceri până la 6 dimineața. Venea mereu Poliția acolo să ridice oameni. Am văzut multe lucruri rele. Am plecat de acolo și vreau să vadă lumea din ce sunt făcut cu adevărat. Am văzut prea multe lucruri când am fost mic și lucrurile astea m-au călit”, a spus el în emisiunea La Măruță