Debbie Rowe, fosta soție a lui Michael Jackson, se crede vinovată de moartea megastarului

Debbie Rowe, azi în vârstă de 63 de ani, a devenit soția lui Michael Jackson în 1996. Fosta asistentă medicală, de care megastarul s-a îndrăgostit nebunește, a făcut declarații cutremurătoare într-un nou documentar despre viața Regelui muzicii pop.

Fosta soție a lui Michael Jackson trăiește și azi cu povara morții megastarului, de care se simte parțial vinovată. Ea a dezvăluit că a fost de față când Michael a început să ia medicamente, ajungând să devină dependent de ele.

„Ar fi trebuit să fac ceva, dar nu am făcut-o. Sunt câțiva oameni care au murit din cauza dependenței și, într-un fel, am făcut parte din asta”, spune Debbie Rowe în documentar, conform The Sun.

Femeia a fost asistenta medicului dermatolog Arnold Klein, care a prescris analgezice puternice multor staruri, inclusiv Michael Jackson.

„Practic, am fost la fel de rea ca el și îmi pare atât de rău că am participat la asta”, mai spune Debbie Rowe într-un clip de promovare a documentarului Who Really Killed Michael Jackson (Cine l-a ucis de fapt pe Michael Jackson).

Debbie Rowe, mamă-surogat pentru copiii lui Michael Jackson

Într-un interviu acordat ziarului britanic în 2019, Debbie Rowe a recunoscut că, în cei trei ani de mariaj, nu a întreținut raporturi sexuale cu Michael Jackson . Cei doi copii ai lor, Prince și Paris, au fost aduși pe lume prin inseminare artificială, însă materialul seminal nu este al megastarului.

„M-au inseminat. Este ca și cum eu mi-aș fi dat iepele la montă. A fost foarte tehnic. Am fost iapa lui de rasă. Ei sunt copiii lui, i-am făcut pentru el. Ei nu s-ar fi născut dacă nu era dragostea mea pentru el. Am făcut-o pentru ca el să devină tată, nu ca să fiu eu mamă”, a spus atunci Debbie Rowe.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: