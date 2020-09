Declarații surprinzătoare ale lui Alex Bodi despre Bianca Drăgușanu: "Caută bărbații la domiciliu"

Deși toată vara au petrecut în locații exclusiviste și păreau mai fericiți ca niciodată, cei doi au decis să-ți spună din nou adio, iar dacă Bianca a spus că ea este cea care a ales să facă acest pas, Bodi vine cu acuzații grave.

"Da, este adevărat. Ieri am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi", a declarat Bianca.

Dar Alex Bodi nu este de acord cu cele spuse de Bianca și a făcut totul public într-o conversație cu un fan:

„Și ce mai dramatiza că ce ai făcut tu și bla bla bla, ea face aceeași chestie, își dă tag cu turcul! Wtf?!?!?! Unde e demnitatea ei de femeie și principiile de care vorbea? Cam dă cu bâta în baltă.”, a scris un fan la cea mai recentă fotografie postată de Alex Bodi pe Instagram.

„Păi așa e în iubire… unul te lasă, altul te ia. Îi doresc să fie fericită!”, a fost răspunsul afaceristului.

„Ciudată „iubire”. Aaaa… și din plimbări cu Lamborghini a ajuns la plimbări cu duba. Bingo!”

Astea din presă deja te însoară! Așa că lasă cluburile și pune-te serios pe organizatul nunții?!”, a mai adăugat fanul.

„Daaaa, trebuie să-mi fac pantofi de joc.”, a răspuns Bodi.

Într-o altă conversație cu un fan, Bodi a oferit un răspuns total neașteptat:

"Vezi că e disperată „Beanca” să o găsești…se tot pozează prin aeroport, hotel, mașină închiriată… și-a vândut două poșeste… ar trebui să îi transferi și ei bani, că după o ai pe conștiință… ți-a lăsat și un mesaj… yes, you find me.", i-a scris fanul.

„Ea caută singură bărbații la domiciliu. Cu mine nu mai are ce căuta.”, a fost răspunsul lui Alex Bodi.

Sursă foto: Instagram