Deea Maxer, mai fericită ca niciodată după divorț! Cum arată și cu ce se ocupă noul iubit al artistei

Au decis să se despartă de comun acord, iar pe cei doi copii să îi crească în continuare împreună, doar că în apartamente diferite. Deea și Dinu locuiesc în același bloc, dansatoarea având grijă de fiica lor, iar artistul de băiat.

Acum că divorțul s-a definitivat, iar lucrurile s-au așezat la locul lor, cei doi încearcă să își refacă și viețile amoroase. Dinu s-a afișat cu iubita sa la scurt timp după despărțire, dar se pare că presiunile exterioare l-au despărțit de frumoasa brunetă pe nume Ada.

Nici Deea nu a stat pe loc în tot acest timp. Conform unor postări pe rețelele de socializare, artista formează acum un cuplu cu Robert Drilea, un bărbat care se ocupă cu vânzări și achiziții auto. (Vezi în galeria de mai jos cum arată noul iubit al Deei)

Ada, fosta iubită a lui Dinu Maxer, acuzată că i-a fost amantă

Ada și Dinu Maxer s-au cunoscut în urmă cu puțin timp, prin intermediul unor prieteni comuni, dar evenimentele recente din viața artistului i-au împiedicat să își continue povestea de dragoste. Tânăra a recunoscut, în cadrul unui interviu, că expunerea mediatică a jucat un rol foarte important în viața lor, motiv pentru care a și decis să renunțe la absolut tot.

„Vreau să spun că acest val mediatic care m-a copleșit, informații eronate, comentarii răutăcioase în care am fost acuzată că i-am fost amantă m-au făcut să iau această decizie. Am decis că nu pot să îmi asum această lume în care ești expus mereu, iar în urmă cu două zile am luat hotărârea să nu ne mai continuăm întâlnirile. Vreau să specific că eu pe Dinu l-am cunoscut că fiind un bărbat singur, deja anunțase public divorțul, ne-am cunoscut într-un grup de prieteni comuni”, a declarat Ada.

Sursă foto: Instagram