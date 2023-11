Definiția frumuseții: Cindy Crawford și fiica ei, împreună la un eveniment. Modelul nu a cedat tentației operațiilor estetice

Rămâne în continuare una dintre cele mai frumoase și admirate vedete. Și pare că este una dintre puținele celebrități care a accepat să îmbătrânească natural, fără operații estetice. Sau cel puțin fără intervenții foarte evidente. Chipul ei arată în continuare natural, ca al unei femei care se apropie de 60 de ani.

“Nu mai am 25 de ani, de ce aș încercă să arăt de 25? De ce aș vrea să mă confunde lumea cu cineva de 25 de ani? Am copii. Am atâta experiență în viață”, spunea de curând supermodelul anilor ’90.

“Indiferent de ce aș face, nu voi mai arăta de 20 sau 30 de ani. Vreau doar să arăt grozav pentru 50 de ani. Nu e cazul să îmi spună toată lumea pe Instagram că nu mai arăt că la 20 de ani. Știu asta”, spunea, mai demult Cindy Crawford.

Invitată la un eveniment monden în New York, Cindy a venit însoțită de fiica ei, Kaia Gerber, care i-a călcat pe urme. La 22 de ani, este unul dintre cele mai apreciate modele ale momentului.

Sursa foto: Getty Images