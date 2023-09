Denisa Filcea, mai sinceră ca niciodată! Cu ce se ocupă părinții săi: „Câtă rușine am putut îndura”

Denisa Filcea, soția lui Flick, nu provine dintr-o familie de bani gata, iar acest lucru l-a mărturisit chiar ea. Deși astăzi își permite aproape orice, vedeta ține mult la banii săi, dovadă fiind chiar și scandalul cu fotografa din Ucraina, un episod nu tocmai plăcut din viața brunetei.

În urmă cu puțin timp, Denisa Filcea a decis să fie foarte sinceră cu cei care o urmăresc, așa că a mărturisit în mod public că nu provine dintr-o familie cu bani și că a avut neajunsuri de-a lungul anilor. Părinții acesteia sunt angajați la stat, mama sa fiind de meserie profesoară, iar tatăl angajat la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în Bihor.

„Părinții mei nu sunt milionari, nu provin dintr-o familie de bani gata.(...) Am auzit foarte des în copilăria mea propoziția: nu avem bani. Părinții mei sunt oameni intelectuali, au job-uri normale, lucrează la stat, mama mea e profesoară la o școală în Oradea, tatăl mei lucrează la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în Bihor, dar nu au lucrat dintotdeauna aici. Cumva, am reușit, sau au reușit să o ducă normal cu banii când eu eram prin clasa a VII-a. Din clasa I și până în clasa a VII-a, mamă câtă rușine am putut îndura și nici nu îmi vine să cred că am curajul să spun asta. Nu a fost ușor copil fiind, să văd că nu am ce alții au”, a spus Denisa Filcea în mediul online.

Foto: Instagram