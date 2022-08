Deși a făcut avere cu una dintre fiicele sale, cântăreața Naomi Judd și-a dezmoștenit ambele fiice

Regretata cântăreață de muzică country a ales să părăsească această viață mult prea devreme, comițând un act suicidal pe 30 aprilie, la vârsta de 76 de ani. Acest gest radical a venit la aproape cinci ani după ce Naomi Judd și-a pregătit testamentul și cu o zi înainte ca The Judds, duo-ul de muzică country cu cele mai mari vânzări în care a cântat alături de fiica ei, Wynonna, să fie introdus în Country Music Hall of Fame. De altfel, datorită formației The Judds, artista avea în conturi 25 de milioane de dolari!

Dar chiar dacă averea a făcut-o împreună cu fiica sa, în actul testamentar, ea l-a desemnat pe soțul ei, Larry Strickland, ca executor testamentar al averii sale, potrivit unei copii a testamentului obținut de NBC News. Judd i-a acordat lui Strickland, cu care era căsătorită de 33 de ani, "autoritate și discreție deplină" asupra oricărei proprietăți lăsate în averea ei și a adăugat că nu va avea nevoie de "aprobarea vreunei instanțe" sau a vreunui beneficiar pentru a se ocupa de bunuri, potrivit testamentului.

În cazul în care, din orice motiv, Strickland nu va putea îndeplini funcția de executor testamentar, Judd i-a numit pe fratele soțului ei, Reginald Strickland, și pe președintele Wiatr & Associates, Daniel Kris Wiatr, drept co-executori testamentari ai averii.

Cu alte cuvinte, fiicele sale, actrița Ashley Judd (54) și cântăreața Wynonna Judd (58), nu au niciun cuvânt de spus și niciun drept asupra averii mamei lor, decât dacă Larry Strickland le face vreun favor.

Judd a pregătit testamentul pe 20 noiembrie 2017. Doi martori, Melissa Sitzler și Abigail Muelder, au semnat o declarație sub jurământ potrivit căreia Judd era "în deplinătatea facultăților mintale, a memoriei și a înțelegerii și nu se afla sub nicio constrângere sau nu era în vreun fel incompetent pentru a întocmi un testament". Totuși, la momentul decesului său, provocat cu un arzător, fiicele sale au pus sinuciderea pe seama unei boli mintale.

Culmea este că Naomi Judd își dădea seama că traversează etape depresive și suicidale și le spunea adesea fiicelor sale că n-ar suporta ca foștii săi colegi de breaslă s-o vadă așa, fapt pentru care refuza să mai iasă în public.

Naomi Judd, cântăreața de muzică country, originară din Kentucky, era cunoscută pentru că a făcut parte din duo-ul muzical The Judds împreună cu fiica ei Wynonna. The Judds au avut un succes incredibil de-a lungul anilor 1980 și 1990. Printre hiturile lor se numără "Mama He's Crazy" și "Love Can Build a Bridge". În cele din urmă, au vândut mai mult de 20 de milioane de discuri. Trupa s-a destrămat în 1991, după ce Naomi a fost depistată cu Hepatita C.

Acum, Whynonna Judd are o avere personală de 12 milioane de dolari, în timp ce sora ei, actrița Ashley Judd, a strâns 14 milioane de dolari.

