Dezvăluiri șocante despre membrii familiei regale, într-o nouă carte controversată

Intitulată ”Sex, Lies And Dirty Money By The World's Powerful Elite”, cartea promite să aducă dovezi de la o mulțime de femei care pretind că au fost intime cu prințul dezmoștenit, fiul Reginei Elisabeta a II-a.

Conform Daily Mail, Halperin scrie: ”Majoritatea femeilor l-au descris pe Andrew ca fiind gentlemanul perfect și au spus că totul a fost consensual. O femeie a spus despre acesta că este un amant îndrăzneț, care nu are limite în pat. Mi-a spus: Andrew mi-a zguduit lumea în dormitor, dar a fost dezamăgită de faptul că, după aceea, nu a mai luat legătura cu ea”.

Halperin spune că nu a găsit nicio dovadă că Andrea ar fi avut relații intime cu minore. Totuși, autorul adaugă: ”E clar că Epstein îi făcea rost de fete lui Andrei, era singurul motiv pentru care erau prieteni. Avea o obsesie pentru roșcate, iar Epstein își punea oamenii să-i găsească cele mai frumoase femeie cu părul roșcat”.

Cartea lui Halperin este descrisă de editori drept ”povestea nespusă, scandaloasă, din spatele puterii, lăcomiei și corupției a celei mai puternice elite a lumii”.

În primul volum, Halperin se concentrează pe ”sânge regal”, oferind detalii despre Prințul Andrew, dar și despre Megxit, separare Prințului Harry și a lui Megan Markle de Familia Regală.

