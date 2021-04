Diana Belbiță, schimbare de look: "O, Doamne, ești o regină!" 

Deja s-a obișnuit cu țara și, deși a fost în vizită în România, se pare că se simte tot mai acasă acolo. E acomodată și cu schimbările și transformările, așa că nu îi e greu să facă și...modificări la nivelul look-ului. De-a lungul timpului a apărut cu părul mai lung, mai scurt și chiar cu codițe afro. Cea mai recentă metamorfoză o prezintă extrem de feminină, cu bucle lungi, largi și o codiță subțire împletită.

Cu această înfățișare, Diana și-a cucert fanii pe Instagram. Aceștia au reacționat în moduri cât de poate de speciale:

"Cea mai frumoasă!"





"O, Doamne, ești o regină!"

Diana Belbiţă e fostă practicantă de judo, multiplă campioană de Kempo, campioană la kickboxing și luptătoare profesionistă de MMA.

FOTO: INSTAGRAM DIANA BELBIȚĂ