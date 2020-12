Diana Bulimar, schimbare radicală de look. Care au fost reacțiile fanilor

Admiratorii i-au apreciat alegerea, scriindu-i în comentarii că este total schimbată: ”Wow, îți stă super”, ”Splendidă, cool”, ”Iubesc poza asta”.

În ultima vreme, Diana Bulimar a început să fie tot mai activă pe rețelele sociale, pozând în ipostaze incendiare. În câteva fotografii, ea a ales chiar să pozeze topless, acoperindu-și sânii cu mâinile, spre uimirea fanilor.

De asemenea, în ultimul timp, Diana postează mesaje motivaționale pentru fanii ei, pornind de la propria ei experiență de viață:

”Am fost o noncomformistă, eram o atipică în sportul artistic din gimnastică. Puține erau momentele în care mă regăseam printre fetele care erau mai feminine ca mine, mai zvelte și mai elegante. Am avut de trecut multe obstacole cu mine, de la a învăța să stau dreaptă, să am mobilitatea necesara și să fiu o adevarată gimnastă. Am realizat în ani, că frumusețea nu constă în cea mai înaltă pereche de tocuri sau cel mai extraordinar ruj, ci în pasiunea pe care o pui în tot ceea ce faci”.