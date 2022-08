Diana Dumitrescu, imagine adorabilă alături de familia ei. Cum a fost surprinsă pe litoralul românesc

Diana Dumitrescu este într-o formă fizică de invidiat, dovadă fiind cele mai noi imagini din vacanța petrecută pe litoralul românesc. Vedeta a postat mai multe fotografii de la mare, în care apare în costum de baie. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

Actrița este apreciată de fani pentru naturalețea ei și pentru faptul că nu-și editează pozele. Într-o altă fotografie, Diana Dumitrescu apare alături de soțul și de fiul ei, purtând costume de baie personalizate.

„Am ales să îmi fie bine și să mă bucur de mine și de viața pe care mi-am construit-o. Că am 2 kg în plus sau în minus, iubesc viața și tot ceea ce trăiesc, așa că am ales să mă iubesc. Prin asta, am mai multă grijă de mine, sunt mai atentă la alegerile pe care le fac și mă bucur... mă bucur de tot!!! M-am bucurat de prieteni în vacanța aceasta, de copil, de soț, de mâncare bună, de vin bun și am celebrat 7 ani minunați!”, a mărturisit actrița pe contul ei de socializare.

Recent, protagonista din serialul „Regina” a postat un video amuzant, în care și-a aplicat „filtrul buze”. „Cum mi-ar sta dacă mi-aș injecta buzele?” și-a întrebat fanii. Majoritatea i-au răspuns că preferă să o vadă naturală.

„Nuuuu, nu te alătura grupului ,,tunate" , tu ești frumoasă așa, ești gingașă și naturală. E din ce în ce mai greu să găsim frumusețe naturală din păcate”;

„Nu te lua și tu după toate pițipoancele, ai o frumusețe naturală diafană, ești gingașă, rafinată și cu stil”, sunt doar câteva dintre reacțiile admiratorilor.

Sursă foto: Instagram/ Diana Dumitrescu

