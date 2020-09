Diana Dumitrescu și-a enervat fanele cu o postare. Totul a pornit de la niște pantofi cu toc :)

Aflată în vacanță în Nisa, Diana Dumitrescu s-a îmbrăcat ca o franțuzoaică trendy, s-a încălțat cu niște sandale sexy cu toc și a pornit la plimbare pe străzile cochete ale stațiunii franceze. Vedeta a spus că a trăit o dezamăgire când a văzut că foarte puține femei purtau tocuri pe stradă.

“Să știți că am observat, cu dezamăgire, că femeile nu prea mai poartă tocuri. :( oare de ce? Mi se pare că a dispărut feminitatea... m-am tot uitat zielele aceastea și prin Nisa sau Cannes sau Monaco... foarte, dar foarte puține femei pe tocuri. Păcat, pentru că atitudinea pe care ți-o dau tocurile, nu ți-o dau flip-flops - și sau încălțările sport! So! Tocurile rullllzzzz”, a scris Diana Dumitrescu pe Instagram.

O mulțime de fane au ținut să o contrazică, motivând că feminitatea nu stă în tocuri, ci în atitudine.

“Și dacă port teniși, espadrile, adidași și tot ce înseamnă încălțări sport sau pantofi eleganți, dar fară toc pentru că sunt operată de scolioză și am coloana vertebrală îmbrăcată în tijă metalică de sus până jos și nu am voie tocuri, înseamnă că nu pot fi feminină? Înseamnă că trebuie să mă pun într-un colț să plâng, să sufăr că am probleme de sănătate și nu pot fi și eu o femeie ca toate femeile?”, a întrebat-o o admiratoare.

“Feminitatea cred că stă în atitudine ...nu părul sau o pereche de pantofi o să te facă să fii mai feminină”, a comentat o fană.

“În afara României, femeile poartă tocuri la evenimente nu la plimbare.Și foarte feminină poți fi și în adidași”, i-a mai scris o admiratoare.

“Tare aș vrea să te văd și pe tine fugind după copil în parc sau să-l cari în brațe când mergi la cumpărături sau plătit facturi și în același timp să împingi și căruțul copilului”, i-a scris cineva.