Dietă de vedetă: cum a slăbit Amalia Năstase spectaculos 30 de kilograme! Dieta e una cunoscută

În 2019, avea 97 de kilograme și a decis să facă o schimbare radicală. Pentru Click , vedeta a declarat:

"Ajunsesem la 97 de kg și am zis că dacă ating suta, gata, totul e pierdut. Nu am vrut să fiu un caz pierdut. Am urmat o dietă ketogenică, dar mai particulară în sensul că este fără multă grăsime. Se numește dietă oloproteică. A fost destul de greu la început, dar a meritat. Nu mănânc în continuare zahăr sau făinoase. De un an nu am mai mâncat aceste alimente”.

Acest tip de dietă se ține pe o perioadă de 21 de zile, timp în care pacientul ar trebui să piardă 10% din greutatea corporală. Urmează o perioadă de întreținere, în care se reintroduc treptat alimentele inițial interzise.

Dieta oloproteică a fost creată de doctorul Giuseppe Castaldo, medic de origine italiană, specialist în medicină internă. Exclude orice aliment care conține carbohidrați, sunt permise proteinele și este încurajat consumul de suplimente proteice, care vor înlocui unele mese și gustări.

Ca și în cazul altor diete, se recomandă o documentare temeinică în prealabil și colaborarea cu un specialist nutriționist- cel puțin în prima fază, pentru stabilirea unui meniu corespunzător.

FOTO: AMALIA ENACHE INSTAGRAM