Din ce motiv se ceartă Carmen de la Sălciua și soțul ei: „Ne și dăm seama”. Ce spune artista, după doi ani de relație

Carmen de la Sălciua și soțul ei, Marian Corcheș, au aniversat, în urmă cu doar câteva săptămâni, un an de la cununia civilă. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată și par făcuți unul pentru celălalt, dar acest lucru nu înseamnă că, între ei, nu au loc diverse discuții mai aprinse.

În cadrul unui interviu acordat pentru Spynews, Carmen de la Sălciua a precizat că certurile dintre ei iau naștere din cauza oboselii, deoarece totul este atât de armonios între ei, încât nu există nimic serios care să perturbe liniștea.

Mai mult decât atât, pe cât de repede se supără, pe atât de repede le trece și poate spune, cu bucurie, faptul că cei doi ani de relație pe care îi au împreună au fost cei mai frumoși ani din viața lor.

„De la oboseală ne certăm în cea mai mare parte, dar trece repede, pentru că ne și dăm seama repede că, de fapt, nu avem nevoie să ne certăm, ci avem nevoie să dormim. Trece repede.

Pot să spun, fără lipsă de modestie, că am avut doi ani de relație și, implicit ,de căsătorie, de un an, în care lucrurile pe care le-am avut de spus ni le-am spus la nivel de discuție și nu s-au sesizat, așa, mici neplăceri în relație, adică să fiu stresată cumva că am purtat o discuție cu soțul meu. Nu, niciodată”, a precizat artista.

De asemenea, Carmen de la Sălciua are încă un motiv de bucurie, deoarece vârsta și înțelepciunea căpătată în ultimii ani au ajutat-o să ia cele mai bune decizii pentru ea și, implicit, și pentru relație. Tocmai din acest motiv, a preferat să discute problemele imediat ce apăreau și niciodată nu au adormit supărați unul pe celălalt.

