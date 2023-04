Dinu Maxer a spus adevărul! Artistul recunoaște că are deja o nouă iubită: "O luăm treptat"

Deși pentru unii ar părea destul de curând această nouă relație, Dinu Maxer a decis să spună adevărul și să recunoască că, într-adevăr, a cunoscut pe cineva, însă de puțin timp.

"Relația este la început și este normal să vă spun lucrurile normale și firești. Într-adevăr s-a scris că este mult prea tânără. O să o să vă spun că nu este mult prea tânără și are 36 de ani. Și lucrurile astea ne poziționează într-o zonă de cuplu matur. Nu se joacă cu cuvintele", a declarat acesta în cadrul unei emisiuni tv.

Întrebat dacă nu s-a pripit în privința acestei relații, întrucât nu a trecut nici măcar o lună de la divorț, Dinu a declarat că perioada de suferință a durat cât a fost necesar și nu simte că este devreme pentru a se implica într-o relație nouă:

"Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este. Chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție. Am fost la o prietenă la zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația vă evalua în sensul bun, atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul. Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense, sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică. O luăm treptat că așa e cel mai firesc. Mai ales cum sunt eu, că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumate și este mai greu".