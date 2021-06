”Doamne, ce s-a întâmplat?” Ultimele cuvinte ale prințesei Diana

Metro.co.uk reconstituie acea noapte fatidică de august în care Lady Di a murit într-un teribil accident de mașină, la Paris. La 12.06 dimineața Diana s-a urcat în spatele unei mașini Mercedes C280, alături de iubitul ei, Dodi Al Fayed. Niciunul nu purta centura de siguranță.

Urmăriți de paparazzi, șoferul pierde controlul asupra autoturismului, care rula cu viteză mare, și intră într-un stâlp din tunelul Alma. Impactul îi omoară pe loc pe șofer și pe Dodi Al Fayed. Diana este rănită foarte grav, la fel și bodyguard-ul Trevor Rees-Jones. Câteva minute mai târziu, medicul Frederic Mailliez intră, din altă direcție, în tunelul Alma. El și iubitul său, Mark, se întorc acasă de la o petrecere aniversară.

”Am observat fum în tunel și am încetinit, apoi am văzut Mercedes-ul”, își amintește Mailllez pentru The Mail. ”Fumul venea de la motor, care era spart în două aproape, iar claxonul nu înceta să urle. Nu mai era nimeni la locul accidentului”.

Acesta a oprit și s-a grăbit să dea primul ajutor. ”În Mercedes, erau două persoane aparent decedate și două încă în viață, dar foarte grav rănite. Am făcut o evaluare rapidă. Apoi m-am întors la mașina mea pentru a lua trusa de prim ajutor. Am intrat în Mercedes pentru a încercat să o ajut pe tânăra ranită.”

”Zăcea pe podeaua din spate și mi-am dat seama că este o femeie superbă, pentru că nu avea răni serioase pe chip. Nu sângera, dar era aproape inconștientă și respira cu dificultate. Așa că m-am concentrat să o ajut să respire mai ușor. Arată bine la primele minute de la accident, dar era o situație în care traumele interne era inevitabile”.

Dr Mailliez a sunat la servciul de urgență. Habar nu avea că femeia pe care încerca să o ajute era Prințesa Diana.

La 12.32, pompierul Xavier Gourmelon sosește cu două vehicule și o ambulanță la fața locului. Echipa acestuia îl scoate pe Dodi din mașină și încearcă să-l resusciteze. ”Eu am rămas cu femeia de pe locul din spate. Vorbea în engleză și a spus: ”Doamne Dumnezeule, ce s-a întâmplat?” Am înțeles ce a spus și am încercat să o calmez. Am luat-o de mână. Apoi, altcineva a preluat comanda. Toate acestea s-au întâmplat în interval de 2-3 minute. Fizic, nu era nimic nelalocul lui la Diana, cu excepția umărului... dar nu te poți baza pe ceea ce vezi”.

Apoi, colegul lui Xavier a venit cu un guler cervical și o mască de respirat. ”Respira bine, pulsul era bun și destul de puternic”.

Medicul Mailliez își amintește că plecat de la locul accidentului fără să știe pe cine tratase.

Gourmelon își amintește că în momentul când au încercat să o mute pe Diana pe o saltea cu aer, inima ei s-a oprit. ”Am început să-i facem masaj cardiac și și-a revenit”. Prințesa a fost apoi transportată cu ambulanța la spital, timp în care medicii au resuscitat-o de mai multe ori.

La spital, Diana este în șoc traumatic. I se fac două radiografii și se constată că are sângerări interne. Prințesa face infarct. Primește masaj cardiac și adrenalină, dar lupta este pierdută. Profesorul Alain Pavie, unul dintre chirurgii cardiologi eminenți din Franța, localizează sursa sângerării. Hemoragia este ținută sub control, dar inima Diana nu vrea să repornească. Echipa continuă protocolul de resuscitare.

La 4 dimineața, echipa medicală decide să înceteze resuscitarea, care a durat pe puțin o oră. Diana este declarată decedată.

Foto: Getty