Dorian Popa: "Abia acum încep să simt şi eu gustul antreprenoriatului"

Artistul a devenit vlogger celebru, și-a construit apoi propriul cartier de vile, l-a făcut faimos pe câinele său, Cheluțu, și a câștigat de bani și cu el, după care și-a deschis și o shaormerie.

Pentru Click , acesta a declarat:

"Mai avem multe şaormerii în program, şi în Bucureşti, şi în ţară. Ne pregătim şi de Târgovişte, şi de Brăila, şi în Bucureşti mai sunt câteva. Mă pregătesc să îmi vină maşina, un Lamborghini! Mai sunt două luni şi ajunge, fix de Crăciun. Dacă vine Moş Crăciun cu Lamborghiniul meu, să-i dea Dumnezeu sănătate şi trai bun în casă. De-abia aştept! Între timp m-am apucat să îmi fac garajul. (...)Pe maşină am dat 296.800 de Euro! Am vândut și case. Da, normal, cum să nu?! Şi de-abia aştept, acum, să şi încasez, pe primele, pentru că, obiectiv vorbind, am terminat cu toate actele şi avem, deja, vânzările programate, semnările la notar. Deci, teoretic, abia acum încep să simt şi eu gustul antreprenoriatului. Căci, până acum (râde) ...(...) O casă costă în jurul a 200.000 de euro, mai mult sau mai puţin, mobilate în totalitate. Ce-mi doresc pentru clienţii mei este să vină în casă şi să-şi pună un aşternut, cum îşi doresc ei, şi să fie mutaţi. În sensul că vreau să le ofer până la electrocasnice, gazon în curte, aspersoare, copăcei, floricele."

