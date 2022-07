Dorian Popa, accident de mașină! Are nevoie de reparații serioase

Motivul? Un porc mistreț a ieșit în calea mașinii pe care o conducea. A încercat să evite impactul, dar a rămas cu pagube majore. Pagubele materiale sunt însă foarte semnificative.

„Noapte, serpentine, între Brezoi și Petroșani. Noaptea se întâmplă chestiii, cum ar fi apariția animalelor. Aseară am acroșat, vă vine să credeți sau nu, ditamai mistrețul. Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem vii, suntem teferi.(...) Pe stânga serpentinei, mistrețul, am zis ia uite-l și pe ăsta, era pe banda cealaltă, mai aveam 15 metri până la el și eram deja în frânare. M-am gândit că nu se întoarce, fix acum l-am văzut cum se întoarce, nuuu! Mistrețul s-a speriat de faruri, am dat de volan, în dreapta era râpă. Cei care sunteți șoferi începători, niciodată nu smuciți de volan.





Niciodată nu smuciți de volan când e vorba de animal pe drum. Este o regulă de bază. O împart și eu cu voi. Ferească Dumnezeu, aseară puteam să fim în râpă."

Pentru că unii l-au acuzat pe artist că a provocat accidentul cu mașina, pentru a primi atenție pe conturile sale de socializare, Dorian le-a răspuns și acestora:

„Ce păreri pot avea unii, Johnuțule! Am postat un reel, am preferat să știți de la mine treaba asta, să nu aflați de la copiii de pe scenă, iar după ce am făcut reels-ul cu lovitura au început să zică, htzzzz, că am făcut-o intenționat.





Cum credeți că cineva ar putea să facă intenționat? Nu mai acuzați, pentru că nu face nimeni accident pentru niște vizualizări. E un moment în care să fiți alături de persoana respectivă. Cum credeți că cineva poate să se joace cu bunurile lui? Nu e frumos și în primul rând jigniți."

FOTO: INSTAGRAM DORIAN POPA

