Dorian Popa le-a arătat fanilor noul său tatuaj pe care și l-a făcut într-o zonă intimă. Ce simbolizează

Pentru că s-au împlinit 4 ani de când are contul de YouTube, Dorian Popa a decis să își facă un nou tatuaj și a făcut publice și primele poze.

Imaginile de pe Instagram îl surprind pe Dorian Popa acoperindu-și zona intima pentru a putea fi văzut mai bine tatuajul. El și-a tatuat pe piele mai multe simboluri, cum ar fi butonul de play de la Youtube, pe câinele său, Cheluțu, un peisaj exotic și câteva date importante pentru artist: „19 feb 2017 – Channel is born (n.r. S-a născut Channel), 4 iul 2019 – Chelutu is adopted (n.r. Adopția lui Cheluțu), 20 feb 2020 – house is ready (n.r. casa este gata)”, a explicat chiar artistul.

Pozele au strâns mii de aprecieri și sute de comentarii, fanii având păreri împărțite: „Era să se vadă Hâtz junior”, “Presimt un meme”, „Arată foarte rău”, „Ăsta-i nebun”, „Cel mai tare”, „Nu ești sănătos”, „Așteptați toată lumea că o să apară onlyfans”, sunt câteva dintre reacții.

Sursă foto: Dorian Popa