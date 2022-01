Dorian Popa: " Nu mi-a fost așa frică în viața mea, nici când am sărit în gol, nici când am pilotat avionul"

Într-un video de pe YOUTUBE, acesta a declarat că a fost percheziționat de oamenii legii din Grecia:

”În viața mea nu am trăit un moment atât de mare de panică, am încercat să mă feresc de lucrurile care îți fac rău în viață, tocmai pentru a nu fi nevoie să trec prin așa ceva. (...) Nu mai puteam, tremuram.(...) În spatele meu vedeam numai roșu și albastru, am tras pe dreapta, nu înțelegeam ce se întâmplă. Îmi fac semn, cobor din mașină și mă chemau către mașina lor, m-am dus spre ei cu mâinile sus. Mă duc către ei și mi-au zis să mă pun cu fața la mașină, atunci am zis că îmi pun cătușele, mi-au luat mâinile, unul a început să mă percheziționeze. Mi-a scos portofelul, s-au uitat la portofel."

”Aveau mitraliere, m-au pus să scot actele, eram fericit că am ajuns la ele. Le-am arătat testul PCR, le-am arătat că sunt youtuber.(..) Mă tot întrebau, le-am zis a patra oară că sunt youtuber. (...) De la mașină, că să ai o mașină ca asta aici nu e ca la noi, o mașină ca asta costă și nu e ca la noi, ai dat de bani, îți iei ceva ultra mașină.(...) Într-un final s-au relaxat. (...) Am întreabat dacă nu pot să fac filmare, au zis că nu, poți să pui poza asta, dar nu filmare. Ferească Dumnezeu!(...) Nu vreți să ajungți așa!”, a mai spus artistul.

Dorian a făcut video-ul la 15 minute după ce a trăit experiența și a povestit cu sinceritate: "nu am mai simțit așa panică. Nu mi-a fost așa frică în viața mea, nici când am sărit în gol, nici când am pilotat avionul."

VEZI ȘI VIDEO:

FOTO: DORIAN POPA INSTAGRAM