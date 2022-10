Dorian Popa, pregătit să intre în cușcă să lupte

Următorul eveniment se va desfășura în februarie 2023, iar, potrivit cancan.ro . Dorian îi vrea ca adversari pe Cheloo sau Grasu XXL. Până atunci, Dorian continuă să faca sport și chiar s-a machiat pentru Instagram de Halloween, ca și cum ar fi bătut. Cancan.ro îl citează pe influencer.

„Nu știu dacă urmează să intru, am avut niște discuții cu dânșii și da… Eu nu vreau să intru cu nimeni în cușcă, dar mi s-a părut un business interesant din toate punctele de vedere și un challenge. Nu sunt eu bătăuș și nu promovez chestia asta, dar ăsta este un sport mai presus de orice. Și am fost întrebat, la un moment dat, cu cine m-aș vedea și am considerat că m-aș vedea în ring cu niște persoane alături de care să am și un sens. Că altfel așa… să te bați ca chioru′… Dar știu că și existența mea i-a deranjat și probabil de aceea am dat acele nume. Eu sunt un pacifist convins și înnăscut. Dar dacă este un business bun, pentru că sunt un businessman convins, dacă e un contract care să-mi onoreze cerințele, mi-aș risca pielea și la propriu și la figurat. De ce nu?!(...) Sunt sportiv, nu se moare în ring acolo. Ce nu te omoară, te face mai puternic. Mie mi se pare o provocare funny.

Mă bucur că am fost un promotor și că sunt un promotor în continuare, consider că aceea este valoarea mea (nr. 300.000 de euro-bani pe care Dorian Popa i-a cerut pentru a se lupta în gala RXF), dacă și altcineva mai consideră, bine, dacă nu… iarăși, foarte bine. Viața mea merge destul de frumos înainte, adică nu e o chestie definitorie. Dacă se leagă această nebunie, hai să fim nebuni până la capăt.

"Normal că mi-e frică să mă lupt, ce crezi că sunt RoboCop?! E un sport destul de violent, Ferească Dumnezeu, ceasul rău, pisica neagră… Se pot întâmpla accidentări serioase, motiv pentru care mă aștept la orice, îți dai seama și îmi este și frică, dar repet dacă e un business care îmi respectă cerințele, înseamnă că îmi respectă marjele de eroare pe care eu mi le-am luat. Și aceste marje au dus la alcătuirea acestui preț. O potențială accidentare, o potențială incapacitate de muncă în perioada următoare meciului… E un sport de contact destul de violent.





Raportat la business-ul internațional nu merită banii, raportat la România da. Dar este un sport care se practică, adică nu te duci la tăiere. Să spunem că începem să deschidem niște porți în România. Azi cer eu 300, mâine cere altul 500 și uite așa, ușor, ușor, ne deșteptăm și noi la adevăratul nivel."

FOTO: DORIAN POPA INSTAGRAM