Duncan James, cântărețul de la Blue, dezvăluiri. Ce reacție au fanii când postează poze cu iubitul său

Starul trupei Blue, care a mărturisit că este bisexual acum 12 ani, iar în 2017 a declarat că este gay, spune că fanii din Marea Britanie îl susțin, dar urmăritorii săi din alte țări cred că va ajunge în iad din cauza noii sale relații.

Duncan (43 de ani) a declarat pentru OK!: ”Mulți din fanii mei din Marea Britanie sunt ok, dar am o mulțime de fani de pe plan internațional acceptă cu greu faptul că sunt gay. Eu și Rodrigo am postat o imagine împreună și am primit comentarii de genul: este dezgustător, o să ajungeți în iad”.

Cântărețul, care este tatăl unei fete de 16 ani, Tianie-Finn, spune că nici aceasta nu a scăpat de gura lumii. ”Este la vârsta la care viața ei se desfășoară mai mult pe telefon, pe diverse platforme de socializare. Este conștientă că oamenii pot fi oribili. Unii îi spun chestii oribile legate de faptul că eu sunt tatăl ei gay. ”Nu e dezgustător faptul că tatăl tău e gay? Cum te simți tu. Ar trebui să-ți fie rușine de el”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care primește. Oamenii sunt îngrozitori”.

Foto: Profimediaimages.ro/ Instagram

