După Brit Awards, Adele a băut, s-a dezbrăcat și a dansat la bară într-un club de gay

Cântăreața de 33 de ani s-a uitat la show-ul G-A-Y's Porn Idol, în clubul Heaven din Londra, apoi s-a hotărât să se implice, urcând pe scenă și dansând la bară, sub privirile șocate ale dansatoarelor topless.

adele pole dancing at heaven who had this on their 2022 bingo card pic.twitter.com/bJsKbE0xiL — maddi ???? (@lilredmaddi) February 11, 2022

Cheryl Hole, vedeta show-ului din Marea Britanie ”RuPaul's Drag Race”, a fost gazda evenimentului și a postat imagini cu Adele. Un video postat de un fan o arată pe Adele care cere să aibă ultimul cuvânt în concursul de striptease, în timp ce Cheryl îi răspunde: ”Normal că poți, tu ești Adele și eu sunt micuța Cheryl”.

Artista îi cere apoi lui Cheryl să-i țină bluza, spunând. ”M-am udat, bluza s-a descheiat”.

Adele a ales, în final, un câștigător. ”Ați fost grozavi, dar nouă ne plac femeile ... You were great but... we love females, f**king females don't we. Yes I pick her, I can see you're f**king beautiful, f**king lovely, f**king confident with all these men around. We love being f**king females don't we”.

Foto: Profimediaimages.ro, Twitter