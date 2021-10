După ce a acceptat că divorțează de Reghecampf, Anamaria Prodan a postat o poză surprinzătoare pe Instagram

În momentul în care bărbatul a anunțat că a depus actele de divorț, Anamaria nu a mai avut însă nicio speranță că familia ei va merge mai departe și a recunoscut că va face totul să înțeleagă ce s-a întâmplat și să proceseze. În exclusivitate, La Măruță. a declarat:

"El este tatăl copilului meu, niciodată nu o să vorbesc urât de el. Poate de-a lungul vieții am făcut niște greșeli, dar promit că am să le repar. Am să lupt că toți copiii mei să nu se împiedice de asta. Lăsăm legea să își spună cuvântul. Și noi aflăm lucruri din presă! Nu știm exact adevărul. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face la fel. Nimeni nu se poate gândi că cineva poate să îți facă rău. O să văd cum stau lucrurile și voi da o declarație oficială Întotdeauna mi-am apărat famlia cu prețul prieteniilor distruse. (...) Am văsut și noi declarația din presă, mi-a citit-o cineva. Nimeni din familie nu știe adevărul. (...) Cel mic suferă cel mai tare, că nu prea își vede tatăl."

Deși trece prin momente grele, continuă să își țină fanii la curent cu ce se petrece în viața și în sufletul ei, așa că postează în continuare pe rețelele de socializare. Cea mai recentă fotografie o prezintă într-o ipostază... de foc, una care i-a făcut pe mulți să exclame că arate mul mai bine decât multe tinere.

FOTO: INSTAGRAM ANAMARIA PRODAN