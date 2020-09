E acuzată că își photoshopează pozele în cele mai mici detalii. Kim Kardashian, în imagini needitate la plajă

În urmă cu 3 ani plângea în hohote în fața camerelor de filmat, după ce paparazzii au făcut publice imagini cu ea plină de celulită. Atunci a pierdut 100.000 de fani de pe Instagram în momentul în care paparazzii au vândut tabloidelor pozeele respective. Vedeta a mers până într-acolo încât să afirme că tabloidele i-au pus celulita... în Photoshop.

Sursa foto: PROFIMEDIA

"Am văzut imaginile îngrozitoare în timp ce eram în vacanță în Mexic și sunt absolut convinsă că au fost modificate. Nu mai făcusem sport de 12 săptămâni, pentru că am avut interzis după intervenția pe uter", a declarat ea pentru publicația The View.

Foto: Kim Kardashian 2020, Profimedia

Acum însă Kim Kardashian arată mai bine ca niciodată, chiar dacă din punct de vedere emoțional cu trece prin cea mai grozavă perioadă. Are mari probleme în căsnicie și încearcă să pună lucrurile la punct cu Kanye West.