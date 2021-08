E frumoasă și sexy, dar bărbații fug de ea. Care este motivul

În vârstă de 27 de ani, Amanda Sommer a fost stewardesa până anul trecut, însă și-a dat seama că fizicul o ajută foarte mult și că ar putea face bani mult mai ușor. Cum? Ei bine, tânăra a decis să vândă fotografii sexy cu ea pe OnlyFans.

Deși e foarte sexy și acum are și mai mulți bani în cont, femeia susține că bărbații o părăsesc atunci când află că are cont pe OnlyFans. Amanda spune că și-ar dori ca bărbații să fie mai deschiși atunci când se întâlnesc cu ea și nu poate înțelege de ce toți se despart de ea după ce află despre jobul ei.

Amanda nu intenționa inițial să fie model OnlyFans, dar după ce și-a părăsit jobul de la compania aeriană, aceasta avea nevoie de un alt loc de muncă. „Am auzit de OnlyFans și mi-a plăcut ideea, pentru că poți lucra acolo discret pe telefonul tău, iar iubitul meu nu ar afla. Nu am vrut să încetez să fac asta pentru că mă descurcam atât de bine și nu trebuia să-mi găsesc o slujbă de zi cu zi. Iubitul meu de atunci m-a prins pe site și mi-a spus că e ca și cum l-aș înșela, ceea ce eu nu cred. Pentru mine este doar muncă", a declarat aceasta pentru The Sun.

Fosta Amandei i-a dat un ultimatum și i-a cerut să renunțe la OnlyFans sau el va pleca. Modelul a decis să acorde prioritate veniturilor sale și a renunțat la iubit. De atunci, femeia nu și-a mai găsit un partener stabil și spune că toți fug de ea.

Sursă foto: Twitter @klaudia_uk