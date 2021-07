E oficial! Anda Adam și Sorin Nicolescu s-au despărțit

Zvonuri despre un posibil divorț existau încă de la începutul anului, însă în martie cântăreața susținea că nu există nicio problemă în mariajul ei cu Sorin.

Artista nu a mai fost văzută în public de luni bune cu tatăl fetiței ei, iar pe contul de socializare nu mai posta nicio fotografie alături de el. În ultima perioada, Anda Adam evita să dea un răspuns concret în interviuri atunci când era întrebată de relația cu Sorin.

Bărbatul a decis să clarifice lucrurile după ce în presă a apărut o fotografie în care Anda este îmbrățișată tandru de un alt bărbat. Se pare că artista și-a refăcut deja viața și se iubește cu un afacerist din Cluj.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, ar fi Sorin Niculescu la un post de televiziune, scrie Libertatea.

Bărbatul pare că s-a împăcat și cu ideea că Anda este deja implicată într-o altă relație. „Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva mi-a demonstrat că m-a iubit", a mai spus Sorin.

Citeşte întreaga ştire: Anda Adam și Sorin Niculescu s-au despărțit. Cine e noul iubit al artistei

Anda Adam și Sorin Niculescu s-au căsătorit în vara lui 2015, iar nunta ca-n povești a avut loc la Snagov. În același an, în decembrie, artista a adus pe lume o fetiță, pe nume Evelin.