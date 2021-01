E oficial: “Sex and the City”, din nou pe micile ecrane! Cine face parte din distribuție

Cele trei actrițe vor fi producători executivi, alături de regizorul Michael Patrick King. Noul capitol se va numi “Just like that”, iar marea absentă este nimeni alta decât Kim Catrall. Nici nu este de mirare, dacă luăm în seamă animozitățile care au existat de-a lungul anilor între actriță și colega ei de platou, Sarah Jessica Parker.

Potrivit The Guardian, serialul va fi difuzat de HBO și va avea zece episoade cu o durată de 30 de minute fiecare. Producţia este programată să înceapă în New York primăvara aceasta.

În teaserul postat de actrițe pe Instagram, pe lângă imaginile cu aglomeratul New-York, se aude și vocea lui Sarah Jessica Parker. “Și uite așa povestea continuă”, spune actrița în filmulețul de pe contul de socializare.

Mai multe fotografii cu actrițele din "Sex and the City" in galeria foto de mai jos

Serialul „Sex and the City” a fost lansat de HBO în 1998 şi a avut şase sezoane, până în 2004. Show-ul a fost urmat de două filme, „Sex and the City” (2008) şi „Sex and the City 2” (2010). Serialul de succes a fost nominalizat la peste 200 de premii și a câștigat peste 50. Pentru rolul lui Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker a câștigat un premiu Emmy, patru Globuri de Aur și trei premii SAG.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Românii au talent începe pe 5 februarie! Cel mai cunoscut show de divertisment revine cu 2 ediții pe săptămână