Ea este Klara Lima, cunoscută și ca Barbie din Miami. Cum a ajuns să investească 1 milion de dolari în operații plastice

Puțini știu însă că Barbie din Miami este fostă anorexică, fostă consumatoare de droguri și alcool. Klara Lima și-a pierdut părinții la o vârstă fragedă, iar de atunci problemele s-au ținut lanț de ea. Inițial, s-a luptat cu kilogramele în plus, motiv pentru care colegii ei de școală o tratau în râs: “Am pierdut controlul. Am vrut să mor. Am avut și tulburări de alimentație. Când eram în școală am fost victima bullying-ului pentru că eram grasă”, a spus Klara pentru Truly.

Ulterior, aceasta a început să consume droguri pentru a-și păcăli foame și, astfel, a ajuns la anorexie. “Am crezut că oamenii or să mă placă”, a mai spus ea.

După o luptă aprigă dusă chiar împotriva ei, Klara a reușit să scape de dependențele de droguri și alcool, iar acum este căsătorită și fericită.

Un singur lucru pare că a devenit o dependență: operațiile estetice. Klara Lima a investit până acum 1 million de dolari în intervenții plastice, mărindu-și fundul, sânii și buze de mai multe ori. Barbie din Miami este acoperită de tatuaje și adoptă un stil extrem de sexy și provocator. “Am vrut să arăt așa cum arăt acum.”

Sursă foto: Truly / Instagram Klara Lima / Getty Images