Ed Sheeran a fost îndemnat să renunțe la muzică din cauza aspectului său fizic

Cu toate acestea, lui Ed Sheeran i s-a spus că nu va ajunge niciodată cunoscut în industria muzicală din cauza părului său roșcat și a fost îndemnat de primul său manager să renunțe la muzică.

Ed a dezvăluit că a plâns în fiecare zi după școală, după ce era fost batjocorit de colegii săi pentru părul său roșcat, pentru că purta ochelari și pentru că se bâlbâiala.

În ciuda aspectului său „ciudat”, muzicianul a spus că modul în care arată a dus, în cele din urmă, la succesul său muzical.

În timpul unui interviu, cântărețul a mai dezvăluit că muzica i-a adus în cele din urmă încredere și i-a permis să se potrivească.

„Întotdeauna am arătat un pic ciudat și nu am avut niciodată mult noroc cu fetele. Când am început să cânt, de fiecare dată când făceam un concert, toată lumea era „Oh, este tipul roșcat cu chitara mică ” și apoi, brusc, începi să câștigi un pic de atenție pentru că ești memorabil. Lucrul pe care îl spun mereu copiilor acum este că este minunat să fii ciudat.”

Sursă foto: Getty Images

Vezi și: Află cum să faci bani în pandemie de la Cristian Dascălu - Trending Review cu Daragiu - episodul 40