El e bărbatul celebru care s-a iubit cu Anamaria Prodan: „Eram doi puști frumoși și nebuni”

Indiferent de subiectele abordate de diferite site-uri sau emisiuni, numele impresarei apare zilnic pe buzele tuturor, iar acum Codrin Ștefănescu este cel care a vorbit despre Anamaria Prodan.

„Am fost împreună cu Anamaria Prodan prin ’90, când eram puști. Din ‘95 până în ‘96, ceva de genul ăsta. Mama o iubea pe Anamaria și maică-sa mă iubea pe mine. La un moment dat nu ne mai suportam, am căzut de acord să ne despărțim. Eram doua bucăți de cremene. Pe vremea aia, ea era vedetă. Când ieșeam cu ea în lume, toată lumea știa de Anamaria Prodan. Am rămas într-o relație de prietenie. Asta se întâmpla cu mult înainte de a-l cunoaște pe Reghecampf. Noi am rămas împreună ca frații și până astăzi. Avem o relație nemaipomenită. Amândoi am iubit-o imens pe Ionela Prodan. Amândoi am iubit-o imens pe mama. I-am făcut ultima dată ziua de naștere a Ionelei cu puțin timp înainte de a muri și i-am cântat «La mulți ani». Îi ziceam, «Hai, măi, Ionela, că ești roșie în obrăjori». Mă leagă atât de multe amintiri de Anamaria, sunt prietenii mei. Și ea, și Reghecampf. Eram doi puști frumoși și nebuni și s-a întâmplat cu mulți timp în urmă”, a spus Codrin Ștefănescu, potrivit Gazeta Sporturilor.

Vezi și: ShARE în bucate cu Alex Petricean - Chifteluțe și plăcintă de cartofi