Ela Crăciun s-ar apuca să-și construiască singură casa

„Visul meu cel mai mare este să petrecem Crăciunul în noua casă, însă fiecare vizită pe șantier e de multe ori ca un duș rece, care îmi arată că realitatea e puțin diferită. Facem tot ce putem să avansăm cu spor și să avem parte de un nou început ca în povești în noua noastră casă, însă nu știu dacă vom reuși până de sărbători. Copiii sunt și ei din ce în ce mai nerăbdători, pe măsură ce avansează lucrările. Îmi doream foarte mult să îmi petrec Crăciunul în casa nouă, știam unde voi amplasa bradul, cum îl vom primi pe Moș Crăciun, planificam și o mică petrecere de revelion, însă am învățat să nu îmi mai fac planuri la acest capitol”, a declarat Ela Crăciun despre stadiul lucrărilor pentru noua sa casă.

Un proiect de suflet, în dezvoltarea căruia Ela Crăciun are norocul de a avea alături persoane dragi ei și mereu dispuse să se implice în operațiunile ce țin de casă, celebra mămică se bazează pe soțul ei, care a devenit un real sprijin. „Chiar am noroc să am multe persoane alături de mine în această călătorie. Dacă la început soțul meu a spus că nu vrea să se implice în această operațiune, acum a devenit indispensabil. Arhitecta noastră, cu care suntem și rude, Flavia Pau, ne ajută enorm, prietena mea Diana Stoicescu, designer interior se implică și ea. Mama este și ea inginer constructor și este alături de noi cu sfaturi de la bun început”, a concluzionat Ela Crăciun.

Dacă în momentul de față locuiește alături de soț și cei trei copii în casa părinților săi, noul proiect include zone special amenajate pentru fiecare membru al familiei și ține cont de nevoile tuturor. De la dressing-uri și locuri de joacă, la un dining și un birou multifuncțional, noua casă este o construcție gândită să asigure confort și un design pe măsură pentru Ela Crăciun și familia sa numeroasă.

„Fiecare membru al familiei va avea dormitorul propriu, avem un living, un dining și o mansardă. Toată casa va fi deschisă, luminoasă. Acum am gândit oarecum fiecare camera în funcție de nevoile familiei. Camera mea are dressing separat pentru mine și soț, iar copiii au un mic living comun și un mic dressing în fiecare cameră. Am încercat să gândim lucrurile în așa fel încât spațiile de locuit să fie perfecte pentru fiecare dintre noi. În mansardă voi avea biroul din care voi lucra ziua și în care voi filma, realiza shooting-uri și tot ce e legat de activitatea mea, iar Nicholas va avea pe lângă camera lui și o cameră de joacă”, a concluzionat Ela Crăciun.

O optimistă incurabilă, Ela Crăciun este în continuare prezentă aproape zilnic pe șantier și va continua să se implice activ în desfășurarea lucrărilor de amenajare pentru noua sa casă și speră că va asista în curând la finalizarea construcției.

