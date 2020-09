Elena Chiriac: “Eu o iau razna de la abstinență! Am avut un vis mai plus 18”

În special bărbații fermieri au remarcat-o, la fel cum, cel mai probabil, au observat-o și bărbații din fața televizorului. Și, deși unii o consideră încă un copil răsfățat, Elena plusează tot mai mult pentru rolul de femeie fatală. Chiar și când doarme:





“Visele mele vor rămâne vise pentru o perioadă. Eu o iau razna de la abstinență. Am avut cât eram în cabană un vis, nu doresc să îl descriu, dar mai plus 18. Pe cât am încercat să nu mă gândesc la așa ceva, când a venit visul, ce era să fac. Dar trecem și peste asta! Dacă scap, Doamne ajută, de vis, că a fost două nopți la rând, o să fie mai ușor. “

Nu se știe dacă visul descris de Elena mi includea un alt coleg din Fermă, dar Cezar Ouatu a fost ironic la adresa situației și a făcut referire la un alt fermier cu tot felul de vise:

“Al meu Paul s-a sfredelit toată noaptea! Azi dimineață l-am și legănat, că avea un coșmar! (...) Paul stă, stă. stă și odată va ieși... Și dacă o găsește pe Elena cu această abstinență excesivă, să nu iasă scântei, habar nu am!”

Mai în glumă, mai în serios, nu e prima dată când se speculează scântei între Elena Chiriac și Paul Diaconescu. Mai mult, actorul i-a făcut, de la intrarea în Fermă, o mulțime de complimente și a încercat, de câte ori a avut ocazia, să îi spună că e frumoasă. Ea însă, cel puțin la prima vedere, nu a părut foarte impersionată:

"Dar altceva, decât frumoasă? Aștept și eu un alt compliment", i-a reproșat Elena lui Paul.

FOTO: ELENA CHIRIAC INSTAGRAM