Elena Gheorghe suferă de o afecțiune ce nu poate fi tratată: „M-a ținut la pat două săptămâni”. De ce a refuzat artista operația

Elena Gheorghe are o viață foarte activă, ceea ce a dus și la unele probleme de sănătate. Mai exact, aceasta a dezvoltat o afecțiune serioasă, numită hernie cervicală, care ar fi necesitat o operație, dar pe care artista a refuzat-o.

Totul s-a întâmplat la începutul acestui an, când mai mulți medici i-au spus că singura soluție este să se opereze. Elena Gheorghe a refuzat intervenția chirurgicală, deoarece ar fi necesitat o recuperare mai lungă și nu ar fi putut să onoreze toate evenimentele stabilite.

Din fericire, medicii la care a apelat Elena Gheorghe au găsit o modalitate prin care nu să rezolve problema, deoarece nu se poate, dar să o amelioreze, în așa fel încât, artista să nu mai ajungă la spital și să onoreze tot ceea ce avea stabilit pentru anul acesta.

Speriată că va trebui să anuleze și să amâne mult din ceea ce avea în plan pentru anul 2023, artista a riscat și a ales alte proceduri, dar care, din fericire, au dat rezultatul dorit.

„Am o hernie cervicală și m-a cam ținut la pat două săptămâni. A fost destul de urâtă, am fost la mai mulți medici care mi-au zis că sunt de operat și că nu voi mai putea să mai fac turneul și tot ce îmi propusesem pentru 2023.

Am avut mare, mare noroc să cad pe niște mâini bune și mi-am revenit în timp record și am reușit să duc totul la bun sfârșit. Desigur, aceste probleme nu se pot rezolva, dar le țin sub control. Nu iau tratament, fac acupunctură, exerciții și le țin astfel așa sub control și momentan sunt foarte bine”, a povestit aceasta, conform Spynews.