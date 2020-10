Elena Udrea a dezvăluit ce a însemnat gestul cu degetul la nas

La acea vreme s-a vorbit foarte mult despre gestul Elenei Udrea, însă nimeni nu a putut să explice cu exactitate ce a vrut să însemne degetul dus la nas de omul politic.

După cinci ani, invitată într-o emisiune politică, Elena udrea a dezvăluit ce înseamnă cu adevărat gestul cu degetul la nas, afirmând totodată că se așteaptă ca lumea să nu o creadă nici acum, chiar dacă este sinceră.

„Așa cum am spus și la acea vreme, gestul l-am făcut unei persoane dragi mie. Partenerul meu de la acea vreme era acasă și mă urmărea și mi-a scris pe telefon: «Te văd la televizor». Era un gest pe care-l stabilisem cu mult înainte și era copiat de la Celine Dion și soțul ei. Ei conveniseră ca atunci când erau în public și departe unul de celălalt, își făceau acest gest, și am ținut să procedăm la fel. Și atunci m-am întors să-i fac gestul acesta să știe că sunt bine, împotriva a tot ceea ce se vedea și se spunea la televizor. Era ceva atât de simplu... Când mă uit la ce conotații, cum au analizat specialiștii «De ce a făcut Udrea semnul?», cum se întreabă și astăzi «Dar oare e adevărat că a vrut să spună nu știu ce?». Era atât de simplu cum nimeni nu-și putea imagina, un semn făcut cuiva drag care se uita la televizor și voia să știe că sunt bine. Cred că nici nu am știut inițial de această dezbatere. Eu am plecat din Parlament și unul dintre consilierii mei m-a sunat și mi-a spus «Este o mare dezbatere de ce ați făcut gestul acela». Pe mine mă arestau, stăteam să explic de ce am făcut gestul acela? Și i-am spus: «Chiar nu mă interesează de ce se speculează, pe mine mă arestează. Nu mă intersează dacă se speculează într-un fel sau altul». Ulterior, după ce am spus despre ce era vorba, probabil că oamenilor le-ar fi plăcut să fie ceva mult mai important, mai ascuns. Era prea simplu. Nu aș vrea să-i dau numele iubitului, pentru că toată lumea știe cine era în perioada aceea. Poate acum e într-o altă relație și nu vrea să se vadă la televizor”, a spus Elena Udrea.

foto: Agerpres

