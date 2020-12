Elena Udrea, poză rară alături de iubit și fiica lor, Eva Maria. Cei trei au petrecut Crăciunul la munte

Cei trei par foarte fericiți în imaginile care îi surprind într-un peisaj de poveste. "Prima întâlnire a Evei cu Moșul! A venit greu, cu sania, pentru că la munte e zăpadă. Dar chiar și așa, a adus multe daruri copiilor cuminți. Crăciun fericit, tuturor!", a scris Elena Udrea pe facebook, alături de seria de poze.

Ce cadou minunat, de ziua mea! A inceput o ninsoare de poveste...???? Va multumesc pentru urari si gandurile voastre bune, care vin sa ma bucure si in acest an!❤️

De asemenea, pe 26 decembrie, Elena Udrea a împlinit 46 de ani, un prilej bun de a petrece clipe frumoase alături de familie.

Sursă foto: Facebook Elena Udrea

