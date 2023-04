Ema Uta și Alex Body își etalează corpurile sculptate într-o vacanță de lux în Costa Rica. Cum s-au afișat la plajă

Ema și Alex ne-a obișnuit de câțiva ani cu locațiile exclusiviste, de 5 stele, în care își petrec vacanțele. Vile întregi, cu piscină proprie și cu peisaje ireale - cei doi sunt iubitori de lux și locuri exotice.

De data aceasta, make up artista vedetelor și iubitul ei au ales ca destinație de Paște Costa Rica. Ema Uta deja face senzație cu imaginile postate pe rețelele de socializare. Ema s-a lăsat filmată într-un costum de baie portocaliu, etalându-și abdomenul sculptat și picioarele super tonifiate.

Și Alex Bodi este la fel de în formă. Acesta a pozat la piscină în slip, mândrindu-se cu un corp de bodybuilder. Chiar și când sunt în vacanță, cei doi nu renunță la orele de sport și trag din greu la sala de fitness.

Cum de arată Ema atât de bine? „Nu arăt atât de bine precum mi-aș dori, dar ce pot să zic, mănânc de toate în afară de pâine, pizza, în general carbohidrați. Pe astea le evit. În rest mănânc orice. De fapt, nu mănânc orice, nu mănânc niciodată stafide. Nu îmi plac deloc. Diete nu. Într-adevăr evit alimentele astea, dar nu am ținut diete niciodată. Bine eu am și avut noroc de la natură că așa am fost întotdeauna. Nu am avut niciodată o burtică sau abdomenul… tot timpul am fost plată”, spunea Ema pentru cancan.ro.

Ema Uta a ajuns unul dintre cei mai apreciați make-up artiști printre vedetele din România. Antonia și Loredeana Groza apelează adesea la serviciile ei.

„Când m-am apucat de machiaj, acum 15 ani, făceam și părul, realizam și coafurile clientelor. Dar în timp am decis să mă axez doar pe machiaj că e mai bine. Deci cred că aș fi făcut părul”, spunea Ema Uta într-un interviu pentru cancan.ro.