Emil Rengle: "Eu am făcut strategii de când am știut că vin la Survivor. Asumat, bineînțeles"

Acesta a fost foate fericit că l-a revăzut pe Zanni, mai ales că a recunoscut:

"Tu ai câștigat Survivor și cumva eu am pus în Univers să câștig și eu. Nu am câștigat concursul, am câștigat "simpatia" publicului (râde n.a )și mulți fani, eu am făcut strategii de când am știut că vin în Survivor (râde n.a). Asumat, bineînțeles. Și sunt deschis să mă pui la perete și să îmi pui toate întrebările pe care cred că toată România le așteaptă. (...) Eu fix înainte de Survivor am fost în Peru unde am avut o experiență cu șamani și când a apărut această propunere, am zis că duc experiența la următorul nivel. (...) M-a durut că s-a terminat. E ca un coșmar. Cum adică, nu mai mănânc cocos?(...) Eu mă rog mereu și zic "Facă-se voia ta." Am încredere în proces."





Emil Rengle a fost eliminat de la „Survivor România” 2022 în ediția din 1 martie. Dansatorul și coregraful a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor și a fost nevoit să părăsească competiția.

Laura Giurcanu, concurenta cu care a avut o relație apropiată, i-a adresat cuvinte dure: „O falsitate ca la Emil nu am am văzut în viața mea. Prietenia este oficial încheiată."

Emil Rengle a vorbit asumat despre tot ce a trăit și a recunoscut deschis că el învață cât de mult poate din această experiență: "Eu nu vreau să fiu de o perfecțiune falsă, exemplul meu e dat prin autenticitate."