Emily Burghelea a primit rezultatul ecografiei! Cine a aflat prima oară sexul bebelușului

Emily Burghelea este pe cale să devină din nou mamă și așteaptă cu nerăbdare să își țină strâns la piept copilul. Daca la prima sarcină a întâmpinat câteva probleme, creatoarea de conținut mărturisește că acum se simte mai bine ca niciodată. Nu are dureri, nu a acumulat kilograme în plus și nici nu are pofte, ba chiar a slăbit, fiind de multe ori constrânsă de soțul său să mânănce mai mult.

Deși mulți se așteptau ca după primul control la ecograf să anunțe și sexul bebelușului, Emily Burghelea a făcut cu totul altceva. La ieșirea din unitatea spitalicească, tânăra mamă a înmânat plicul unor prieteni, pentru a nu fi tentată să îl deschidă. Vedeta vrea să facă o petrecere mare pentru a afla sexul celui mic, așa că a lăsat totul în baza apropiaților ei.

„Cum am ieșit din spital am dat plicul, la Amedea am intenționat să nu știm sexul, dar am ieșit din spital cu plicul și până la mașină l-am desfăcut.

Nu am mai ajuns să îl punem în torpedou, l-am desfăcut direct și am verificat exact ce este și nu am făcut bine. De data asta am zis că dacă tot este al doilea copil…la primul zici că este adrenalina mai mare, la al doilea copil să reușim să ne păstrăm calmul.

Ți-am zis, nu l-am mai băgat în torpedou, l-am dat unor prieteni și se vor ocupa ei de organizat, de baloane. L-am dat unor persoane de încredere”, a spus Emily Burghelea pentru ego.ro

Sursă foto: Instagram