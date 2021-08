Emily Burghelea, pregătiri pentru nuntă și botez. Când vor avea loc cele două evenimente

„Nu va fi doar botezul, dar și nunta noastră. Dacă la logodnă și la cununie nu am putut să ne bucurăm pe deplin, încercăm să ne luăm revanșa acum. Organizăm cea mai tare petrecere”, a spus Emily Burghelea într-un story pe Instagram.

Emily a renunțat la ideea de a pleca în străinătate doar cu nașii pentru a sărbători nunta și botezul micuței lor. Ea a ales un local din Snagov, unde îi va invita pe toți cei dragi.

„În septembrie va avea loc cea mai importantă zi din viața noastră! Vom face atât botezul, cât și cununia la biserică. (...) Vrem ca ziua în care facem nunta și botezul să fie cu totul specială! Am organizat o petrecere restrânsă, afară, la piscină, cu tematica Fairytale. Vom merge pe culori pastelate, iar Andrei va avea o ținută pastelată, va fi un ginerică atipic, special. Încă suntem în negocieri în ceea ce privește dansul mirilor. Le-am pregătit tuturor invitaților noștri foarte multe surprize! Nu va fi o nuntă clasică, va fi ceva special. Îmi doresc doar ca totul să iasă așa cum visăm amândoi și lumea să se distreze alături de noi, să se simtă toți invitații bine”, a declarat Emily Burghelea pentru cancan.ro

Nu au mai rămas multe zile până la marele eveniment, dar Emily încă nu și-a găsit rochia de mireasă.

„Asta e problema! Nu am rochie de mireasă încă. Cred că voi ajunge să fac una de la zero. Am probat câteva, dar niciuna nu m-a dat pe spate. Îmi doresc să fiu o mireasă atipică, dar dacă mai amân mult acest aspect, voi ajunge să-mi fac rochia din staniol! Asta ar fi cu adevărat special! Trebuie să mă asortez și cu cea mică, așa că e foarte complicat. Andrei este mai calculat. A vorbit deja la Viggo, știe ce va purta… rămâne de văzut”, a mai spus Emily pentru aceeși sursă.

Sursă foto: Instagram/ emilyburghelea

