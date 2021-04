Emily Burghelea, prima imagine cu chipul fetiței sale. ”A venit momentul să o cunoașteți”

Fosta asistentă TV publică aproape zilnic pe story-ul ei diverse filmulețe în care povestește cum i s-a schimbat viața. Recent, Emily și-a bucurat cei peste 300.000 de urmăritori de pe Instagram cu o imagine în care își ține fetița în brațe. Vedeta a surprins un moment tandru, chiar în prima oră de după naștere.

”Prima ei ora de viata. Parea ca ne stiam dintotdeauna. Ne-am inteles perfect din prima clipa in care ne-am privit in ochi. Nu mai exista nimic in jur. Eram doar eu si ea. Hipnotizate una de cealalta. Atunci timpul s-a oprit in loc. Cand ma gandesc la nastere nu imi trece prin cap nici macar o secunda din multele ore de travaliu. Tot ce imi amintesc este acel moment in care am vazut-o si ne-am privit in ochi. Atunci in sufletul meu a pornit o cascada de bucurie care nu va seca niciodata. A venit momentul sa o cunoasteti. Ea este fetita noastra. Tot universul nostru!”, a scris Emily în dreptul imaginii.

Soțul ei, Andrei, a postat și el o imagine cu fetița pe contul lui de Instagram. ”A zâmbit de la inceput, si de atunci ne bucura secunda de secunda”, a scris el.

Fanii i-au răspuns lui Emily cu sute de comentarii de felicitare. Alții și-au dat cu părerea, spunând cu cine seamănă micuța: ” Este mini Emily”, ”Ce frumoasa este, să vă trăiască să fie sănătoasă, este o minune de fetiță”, ”Seamănă cu mama ei,cu zâmbetul pe buze!”

Sursă foto: Instagram/ emilyburghelea, iubitul_lui_emily

