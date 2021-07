Emily Burghelea, pusă la zid de fani din cauza pozelor în care alăptează. Cum le-a răspuns vedeta

Recent, Emily a fost dur criticată pentru o imagine în care alăptează, lăsând să se vadă bustul dezgolit.

Fosta asistentă TV a considerat că asemenea reacții merită o explicație mult mai largă din partea ei și a scris tot ce crede despre acest subiect tabu:

„Alaptarea este un proces natural care trebuie normalizat! Mult prea multe femei considera ca este un gest rusinos si sunt jenate sa faca asta in public. Sa facem un exercitiu de imaginatie…. Bebelusul plange de foame. Mama este in public. Ii este rusine sa alapteze. Cauta un loc ferit. Nu gaseste. Bebelusul plange si mai tare. Pana cand mama gaseste un loc in care sa nu o vada nimeni poate trece o vreme, timp in care bebelusul trece printr-o perioada de disconfort. De ce este nevoie sa se intample toate astea? Alaptarea este ceva normal, este in regula sa iti hranesti bebelusul in public! De curand s-a dat chiar si o lege care permite acest lucru! Aleg sa postez pentru ca vreau sa incurajez mamicile si viitoarele mamici sa alapteze daca pot!

Sursă foto: Instagram/ Emily Burghelea

