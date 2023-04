„Erai bucată în 2013, acum ai doar piele și mușchi”. Cum le răspunde Roxana Vancea celor care o judecă pentru felul în care arată

Recent, Roxana Vancea (32 de ani) a postat un colaj, pentru a le arăta urmăritorilor cum s-a schimbat în decurs de 10 ani. Mulți au lăudat-o pentru ambiția de a se ține de sală, iar alții au judecat-o, considerând că este prea slabă. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

„Erai bucată în 2013, acum ai doar piele și mușchi”, i-a scris un utilizator de Instagram.

„Eram numai bună la proțap”, i-a răspuns Roxana Vancea.

„De ce ați slăbit Doamna Vancea? De ce? Erați perfectă!”, a continuat altcineva.

Printre comentatori au fost și unii interesați dacă Roxana Vancea și-a făcut vreo operație estetică: „La sâni sigur ai avut vreo intervenție chirurgicală. Sânii se lasă când slăbești” .

„Nu am nicio intervenție la sâni. S-au dus când am slăbit, nu le-am făcut nimic. Am slăbit în 7 luni, nu am dat jos rapid kg și prin sport. Probabil de asta încă arată ok. Am cupa C acum, am avut cupa D acolo. Nu am nicio intervenție și sper nici să nu mă apuce pe viitor vreo febră a implanturilor”, a precizat Vancea.

„Contează cum te simți tu în pielea ta și sănătatea ta. La noi dacă ești slab, ești bolnav, dacă ești gras, ești nesimtit.. Cum o dai, nu-i bine!”, a încurajat-o altcineva

Viața Roxanei Vancea s-a schimbat radical, în ultimii patru ani. Fosta asistentă TV s-a căsătorit și a devenit mamă. Acum își dedică tot timpul educației celor doi băieți Zian și Milan. Roxana Vancea l-a născut pe Zian în toamna anului 2021. Milan este băiatul soțului ei, Dragoș Puiu, dintr-o relație anterioară, de care Roxana s-a atașat foarte mult.

Sursă foto: Facebook/ Instagram/ Roxana Vancea

Vezi și: Rezultatul nominalizărilor la Survivor 2023, 4 aprilie: Carmen Grebenișan este propunerea tribului Taino