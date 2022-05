Este atât de mândră de sânii ei, încât poartă doar bluze transparente. Toți întorc capul după ea

Bruneta seducătoare este atât de mândră de sânii ei naturali, încât poartă mai mult bluze transparente sau decupate când iese în public. Pe stradă, toți bărbații întorc capul după ea. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

Alex Mucci, în vârstă de 34 de ani, nu a fost mereu preocupată de modă și nu a visat vreodată că va câștiga bani dintr-o activitate online. După finalizarea liceului, tânăra a fost admisă la Universitatea Politehnică din Torino, unde a studiat la Facultatea de Inginerie Aerospațială.

După absolvire s-a mutat în Australia, la Sydney, dar după o dezamăgire în dragoste s-a întors acasă. Într-un interviu pentru ilformat.info, Alex a povestit cum a obținut celebritatea pe Instagram:

„La întoarcerea acasă, în 2016, am renăscut. Într-o zi am început să postez fotografii pe Instagram, mai mult sau mai puțin senzuale și la scurt timp au devenit virale. Am adunat peste 800.000 de urmăritori în câteva luni. Mulți mă întreabă cum am făcut, iar eu le răspund mereu: prin personalitate”.