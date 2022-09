Este cea mai dorită femeie de pe internet, dar puțini îi cunosc povestea dramatică. Ce a dezvăluit Demi Rose

Nu este actriță, cântăreață sau vreo vedeta tv. Cu toate astea, Demi Rose a reușit să strângă aproape 20 de milioane de followeri pe Instagram. Felul în care arată a transformat-o într-o adevărată senzație pe rețelele de socializare. Relația de scurtă durată cu rapperul Tyga a făcut-o cunoscută, iar de atunci popularitatea ei este din ce în ce mai mare.

Formele ei spectaculoase au transformat-o în fantezia oricărui bărbat. Însă, influencerița tocmai a dezvăluit că îi plac atât bărbații, cât și femeile.

Demi Rose a răspuns unei serii de întrebări de la la fani, astfel că aceștia au reușit să o cunoască un pic mai bine.

Demi Rose, copilărie nefericită

Influencerița a dezvăluit că a avut o copilărie tristă. “Mi-am urât copilăria. A fost greu pentru mine: la școală eram ținta bullyingului, am fost agresată de părinți, iar de la 17 ani am fost nevoită să am grijă timp de 7 ani de mama mea, care a rămas imobilizată într-un scaun cu rotile în urma unui atac de cord”.

Tatăl lui Demi Rose a murit de cancer în urmă cu 4 ani, iar după 7 luni l-a urmat și mama ei, după o infecție la stomac.

“Multă lume mă judeca greșit, dar cei care ajung să mă cunoască spun că sunt cea mai drăguță persoană, cu o inimă bună”, spune Demi Rose.