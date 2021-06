”Este o glumă proastă?”. Trailerul noului film despre Meghan și Harry a amuzat tot internetul

În noul clip pentru controversatul film, îi vedem pe Prințul Harry și Meghan Markle plănuind să părăsească familia regală.

Actorii care îi interpretează pe Meghan și Harry sunt Sydney Morton și Jordan Dean, iar fanii le reproșează că arată ciudat și amuzant în același timp.

The whole Royal Family after watching the new Harry and Meghan movie trailer today: pic.twitter.com/hebsRAwJOk