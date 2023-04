Este pe val, dar nu uită de unde a plecat! Cleopatra Stratan, apariție simplă și naturală în locurile unde a copilărit

De Paște, Cleopatra Stratan a petrecut ca în copilărie, la casa bunicilor de la țară. Cântăreața a renunțat la coafurile cool și la hainele în trend pentru un look mai relaxat. Cleopatra s-a lăsat fotografiată pe uliță, îmbrăcată simplu, într-o pereche de pantaloni de trening și un hanorac.

“Cea mai frumoasă senzație este când mă întorc în locurile unde am lăsat cele mai multe zâmbete, am strâns cele mai colorate amintiri, am căzut de o sută de ori de pe bicicletă, alergat și sărit de colo-colo, am împărtășit povești și unde am crescut odată cu pomul din curte….iar cu toate astea mi se umple inima de bucurie știind ce copilărie frumoasă am avut! ❤️

Mulțumesc scumpilor mei bunici pentru clipele de neuitat ! Vă iubesc! ❤️

Prețuiți-vă bunicii, părinții, FAMILIA! Hristos a Învitat! Să fim Binecuvântați!”, a scris Cleopatra Stratan pe Instagram.